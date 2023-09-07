台積電美國亞利桑那州廠從2024年遞延至2025年量產，遇上裝機時程延宕、工會抵制等問題不斷，台灣半導體供應鏈廠商透露，美國廠曾發生下班時間一到，工人走光就把設備被留在電梯內，供應商笑說「這就是美國工作文化」。

根據自由時報報導，跟隨台積電前往考察過的半導體供應鏈廠商說，美國與台灣的工作文化差異很大，美國廠勞工分秒必爭，曾發生負責把半導體設備搬進電梯內的勞工，一到下班時間就走人，竟然把設備丟在電梯內，這種事在台灣不可能發生，但這就是美國工作文化，「時間到就要下班了。」

供應商進一步指出，有別於台積電從建築設計、營造到廠務，都要當地供應商與美國勞工協助，加上勞工加入工會，得遵守諸多法規，南韓三星則是帶著自家所有供應商前往美國服務，因此，比較沒有傳出爭議。

台積電美國廠進度卡關，台積電董事長劉德音昨日表示，大家不用大驚小怪，畢竟在新的地方做基礎建設，不可能像台灣這麼順利，他強調該廠最近進步非常多，期盼大家拭目以待，一定會非常成功。