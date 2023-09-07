華為上周無預警推出5G旗艦手機Mate 60 Pro，搭載中芯7奈米生產的先進晶片「麒麟9000s」在美國制裁背景下能繳出如此成績單，震撼全球。甚至有研究機構認為，華為新機將讓稍晚才會上市的iPhone 15在大陸損失高達38%的銷售量，話題引起熱烈討論。

調研機構Jefferies指出，Mate 60 Pro的銷量可以達到500萬支，上市5日已經售出逾85支，相當於iPhone 14當初的銷售表現，就連價格也差不多，可能會讓iPhone 15損失潛在的38%銷售量，用戶群包括原本的iPhone用戶及想轉換使用iPhone的Android用戶。

文章引起PTT網友們熱烈討論，許多人感到不以為然，「誇華為是工作，用iPhone是生活」、「這兩年就只有iPhone沒有太大的損傷，其他手機廠銷售早就躺在那了」、「要死蘋果也不會是第一個，他牌先被打趴」、「大陸如果搞蘋果也會內傷，國內一堆靠蘋果養的公司。」

有網友則認為，大陸當局禁止中央部會官員在公務上使用蘋果iPhone和其他外國品牌的裝置，恐怕才會影響蘋果的銷售，「對岸不是正常的商業環境，這些類公務員其實人數很多，不可能為了手機離職」、「國家單位禁用iphone的話總是要有替代品」、「以後禁止唉鳳，只能買華為就好惹。」