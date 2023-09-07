法務部調查局總務處科長邱享坤去年底搭捷運時，遭18歲、27歲2名女乘客指控，在車廂內以手指亂摸她們下體，遭警方逮捕，事後調查局以邱員行為有損局譽，調離現職並從嚴從重懲處。台北地檢署7日偵結，依2個強制猥褻罪起訴邱員。

警方調查，2022年12月29日上午9時許，54歲邱男搭乘板南線，站在車門旁，在從江子翠站開往龍山寺站時，疑趁人多擁擠時，伸手觸摸身旁的27歲的正妹的下體，女子嚇得閃躲，狠狠瞪了邱一眼，但邱裝做若無其事。

不久，18歲女子上車，邱又靠近對方並再伸狼爪觸碰她下體，27歲正妹目睹邱再次犯案後立刻示警，2女透過對講機，通知站務人員協助。站務人員通報捷運警察，等列車停靠台北車站時，將邱攔下扭送警局。

邱男後來向警方出示證件，表明自己是調查局官員，辯稱不會做這種事，當時他是在滑手機，可能是「不小心」碰到被害人，才引發誤會。

但氣憤的被害人強調，不可能連續亂摸2個人，且都是私密部位，27歲被害人更強調全程目擊邱對另1人出手，一定要對邱提告。檢方不採信邱員說法，今依2個強制猥褻罪起訴邱員，並請法院分論併罰。

案發後，調查局表示，邱員所為涉及刑責，有損局譽，已先調離現職並啟動行政調查，行政違失部分將視結果從嚴、從重懲處，未來將加強人員的法紀宣導，以維調查局形象。

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