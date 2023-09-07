道奇27歲先發左投「眼鏡俠」烏瑞亞斯（Julio Urias）近日傳出二度出現家暴行為遭逮，大聯盟也和球員工會發出公告，在調查期間對烏瑞亞斯予以行政停職處分。道奇也將烏瑞亞斯放進限制名單。

烏瑞亞斯4日被指控家暴遭捕，隨後被保釋出獄，根據《洛杉磯時報》報導，烏瑞亞斯將於美國時間27日出庭受審。大聯盟對於家暴、性侵犯和虐待兒童採取零容忍態度，2019年烏瑞亞斯也曾涉嫌家暴遭逮捕，當時官方對他禁賽20場作為懲處。

大聯盟指出，給出停職處罰並不是事實認定，也非紀律處分，是官方和球員工會共同商定的一項措施，在大聯盟調查該事件的期間，球員無法上場，可在停職期間繼續領取薪資，若大聯盟最終處以禁賽懲罰，薪資將被討回，且即使沒有刑事定罪，大聯盟仍可對球員進行處分。

道奇的大聯盟26人名單以及40人名單空出一個位置，他們從3A拉上派皮歐特（Ryan Pepiot）補上烏瑞亞斯的位置，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，派皮歐特將於8日對上馬林魚的比賽先發，也是這位26歲小將本季在大聯盟第4場出賽。