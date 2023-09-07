女星小S（徐熙娣）與老公許雅鈞結婚多年的她，育有大女兒Elly（許曦文）、二女兒Lily（許韶恩）與小女兒許老三（許曦恩）；如今已經45歲的她臉蛋、身材都維持得相當好，但她日前卻突在節目上自爆自己「快要更年期了」。

小S近期在主持的節目《小姐不熙娣》中，邀請多組養特殊寵物的來賓，其中有位來賓帶著寵物浣熊進場時，讓小S害怕的倒退三步，更直接讓出椅子直呼：「讓牠主持好了」隨後派翠克先伸手餵食浣熊，但輪到小S時她卻非常害怕，擔心將手伸出去後浣熊會抓她，這時來賓告訴小S：「牠（浣熊）對女生很溫柔」。

對此，小S聽完苦笑說：「牠知道我是女生嗎？因為我現在好像快要更年期了耶！我女性荷爾蒙現在有變少」，來賓則表示：「牠知道，牠知道」，最後小S成功餵食浣熊後開心掩嘴笑。

事實上，已經45歲的小S膚況依舊令大家既羨慕又佩服，而她曾表示，自己拍照從不套濾鏡，也時常以素顏亮相，還霸氣說過：「修圖能修你的人品、修你的思想嗎？」