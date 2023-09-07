台中章姓婦人透過網路加多位理財專員的LINE，對方游說她投資保證穩賺不賠，還交代匯款時不可透露資金流向，否則生財之道會破局。章婦臨櫃時，行員察覺有異報警，但她竟反問警方「財經專家在平台上推薦，哪會是假的？」經警方苦勸後，章婦終於恍然大悟保住9萬元。

豐原警分局豐原派出所警員湯巧庭日前接獲行員通報，稱57歲章姓婦人欲匯款9萬元投資友人服飾業，進一步關懷時，欲言又止且神色異常，行員直覺不對勁後報警。

經了解，章姓婦人日前在網路影音平台上，看到財經專家推薦投資廣告後，便按接洽管道與其聯繫，陸續加了多個理財專員的LINE，對方向婦人宣稱該公司能線上指導並代為操盤，保證穩賺不賠，還提醒婦人臨櫃匯款時不能說是為了投資，否則洩漏資金流向，生財之道將因此破局。

面對警方苦口婆心勸說，章婦起初仍深信詐團說詞，還擔心將事情全盤托出會洩漏該公司資金流向，致對方生財之道破局，並反問員警都有財經專家在平台廣告上推薦了，怎麼可能會是假的？經員警一一剖析詐騙手法，突破心防後，章婦才逐漸從對方投資話術中清醒，警銀聯手成功攔阻該筆款項。

豐原警分局長劉其賢呼籲，任何投資買賣，絕無穩賺不賠的好事，請民眾切勿輕信網友介紹的來路不明投資管道，並妥善保管個人金融帳戶資料，個資不外露，若遇有類似詐騙情事，可撥打110或165反詐騙專線由警方協助查證，避免遭騙。