愛吃甜食又怕傷身，中醫師余雅雯建議，不妨改吃地瓜，因為地瓜可幫助人體消化功能、補充身體能量，且地瓜含豐富的纖維能促進排便、可助人體排毒；另據研究，每天吃地瓜還可大幅降低肺癌風險。但她也提醒，地瓜勿與柿子同吃，因兩者成分結合後會產生胃柿結石，恐造成胃出血或胃潰瘍。

余雅雯在其臉書粉專上表示，蕃薯是世界衛生組織評選出來10大最佳蔬菜的冠軍，功能超強大，《本草綱目》指出，地瓜味甘性平，可補虛乏、益氣力、強腎陰，可幫助身體消化系統，增加人體對營養吸收，強化身體機能，使衰弱的身體恢復健康。若逢到胃腸衰弱、氣力衰退時，烤地瓜對體力恢復最為有效。

地瓜含有大量的膳食纖維可促進腸胃蠕動、有效解決便秘問題，因此可協助身體排毒。余雅雯並表示，根據美國國家癌症研究所，只要每天吃蕃薯、南瓜、胡蘿蔔100公克 (合計100公克)，就可以大幅降低肺癌風險。該研究指出，地瓜富含抗癌物質β-胡蘿蔔素與神經節苷脂，每天食用地瓜會讓肺癌的風險降低一半。

但她也提醒，地瓜時，要避免和柿子一起食用，因為柿子中含有鞣質、果膠，而地瓜中所含的糖分會在胃內發酵，增加胃酸的分泌而與之發生反應，產生沉澱凝聚、硬塊，引起胃柿結石，嚴重時，甚至會造成腸胃出血或胃潰瘍。