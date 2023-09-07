新世代跨界轎跑PEUGEOT 408，傳承自品牌全新的造車語彙，藉由獅王仿生印象建構強烈跑格，同時將FASTBACK斜背車、運動休旅和轎車完美融合，造就劃時代的全新跨界之作。

全新世代408是PEUGEOT面臨全球競爭下的最新力作，外觀保留獅王仿生特徵的同時，巧妙融和掀背車、運動休旅和房車元素的車身造型，遠看有如四門轎跑、動感十足；上下車予人跨界休旅的坐高；大開度的尾門可滿足滑雪、登山、露營等裝載需求，更重要的是1.2L引擎具備省油、低稅費的經濟養車成本，正是它在車市異軍突起的優勢。

408搭載的1.2L PureTech缸內直噴渦輪增壓汽油引擎大有來頭，曾蟬聯4屆國際引擎大賞，擁有130hp/230Nm最大動力輸出，不僅符合最新Euro6歐洲六期環保法規，更通過歐洲最新WLTP全球輕型車測試規範，搭配EAT8智慧型8速手自排變速系統，結合e-toggle電傳線控排檔控制與多樣化駕駛模式，可達到16.3km/L油耗表現，每年牌照稅與燃料費總金額8640元，具備傲視同級的高經濟性表現。

據廠方資訊，PEUGEOT 408平整化車艙軸距長達2787mm，可第二排乘員擁有188mm的寬裕膝部空間，再加上後座中央扶手附電話放置區與雙置杯架等貼心巧思，為後座乘員打造愜意的舒適空間；60/40分離後座椅全傾後可使行李廂容量可自536L放大至1611L，且行李廂底部層板下還有36L額外儲物空間，且滑雪板通道設計可放置至長達1890mm的長形物件，即便車宿也相當方便，說走就走。

FULL LED 3D尾燈與亮黑腰帶設計，大膽呼應車尾底部大面積雙黑化材質後保險桿。（陳大任攝）

此外，全新導入的PEUGEOT i-TOGGLES客製化操作介面，可依據車主自己的使用習慣，於虛擬按鍵觸控面板設定最多5組常用功能快捷鍵，能有效簡化操作邏輯，並提供切換車輛資訊界面的實用機能。

法國原裝繁體中文操作介面整合通訊、影音娛樂及行車資訊等功能，結合PEUGEOT MIRROR SCREEN鏡像系統，可支援無線/有線雙模式連結智慧型手機Android Auto或Apple CarPlay，且可連接2支智慧型手機藍牙連線，並可透過10吋HD全彩觸控螢幕操控Apple地圖或Google地圖衛星導航，抑或是聆聽Apple Music、Podcast或Spotify音樂，以及撥打電話等功能。

PEUGEOT i-Cockpit最新一代駕駛導向介面設計，同時配置整合控制功能的小盤徑跑車方向盤及10吋HD中控螢幕。（陳大任攝）

PEUGEOT i-TOGGLES客製化操作介面，可依據個人使用習慣於虛擬按鍵觸控面板設定。（陳大任攝）

3D QUARTZ立體投影式抬頭顯示儀表，圖為導航模式並啟動ACC Stop & Go功能。（陳大任攝）

夜視功能會顯示偵測到移動中的人或動物，並以紅線框出提醒駕駛，選配價10萬元。（陳大任攝）

值得一提的是，408採用人體工學座椅設計，兼具高支撐性與絕佳包覆性，一般車型配備法國原裝ALLURE半皮革跑車座椅，GT車型標配法國原裝ALCANTARA麂皮複合三材質跑車座椅，同時具有電動調整、加熱與記憶功能，以及貓掌、波浪、伸展、腰椎、肩膀、蛇形、側面按摩、蝶式等8種模式、3種強度歐按摩功能。

試駕車為GT PREMIUM，另選配NAPPA黑色皮椅，予人相當舒適的乘坐質感，消費者也可另選藍色配色，選配價9萬元；同時也選配了CIELO全景式深染色天窗，讓全車乘客均能享有開闊視野並能抵擋豔陽，選配價6萬元；特別是加選的NIGHT VISION夜間駕駛視覺輔助系統，最適合的是無路燈的情境下，可提供行人或是動物的偵測影像，甚可於儀表展現警示功能，選配價10萬元。

AGR駕駛座10向附2組記憶與乘客座6向電動調整，內建按摩功能，試駕車選配NAPA皮革座椅。（陳大任攝）

全車座椅符合人體工學且擁有絕佳包覆性，提高長途旅行舒適性，後排60/40分離座椅，附中央扶手與杯架。（陳大任攝）

行李廂容量536L、最高1611L，收納縱深達1890mm，方便置於長形物品，腳踢式感應電動尾門相當方便。（陳大任攝）

CIELO全景可開啟式深色玻璃車頂，可抵擋烈日同時提供寬廣視野，選配價6萬元。（陳大任攝）

PEUGEOT總代理寶嘉聯合現正針對408指定車型推出零頭款、超低月付8888元起，或零利率財務專案；再加贈2萬元消費抵用券等購車優惠。