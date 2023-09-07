花蓮港昨深夜接獲賴比瑞亞籍貨輪「MSXT ECHO」通報，船上3名大陸籍船員於密閉船艙內昏迷，請求緊急後送，海巡、空勤接連出動，晚間近11時進行吊掛，將3人後分送3家醫院搶救，到院已無生命跡象，詳細事故原因將進一步調查。

資料顯示，賴比瑞亞籍散裝貨輪「MSXT ECHO」7月從泰國Sriracha 港出發，載運煤炭準備前往花蓮和平港，昨晚8時行經花蓮港附近，透過國際VHF海事頻道通報有3名大陸籍船員在密閉船艙內昏迷，請求緊急後送，由於船身過高，海巡艇無法救援。

訊息轉報到國搜中心，改派遣花蓮駐地黑鷹直升機編號NA-711執行該項任務，昨晚22時許陸續吊掛接送3名船員至花蓮港23號碼頭。搜救人員指出，3名船員到院時已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，分別送往門諾、慈濟及國軍花蓮總醫院救治。

3名死亡船員分別是27歲劉姓、54歲姚姓及33歲李姓男子，都是中國大陸籍。目前正試圖聯繫家屬。

「MSXT ECHO」依據目的地前往和平港停泊。「MSXT ECHO」為賴比瑞亞籍，總噸數4萬9228噸，載重量為8萬5187噸，全長230米。