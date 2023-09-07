苗栗縣後龍鎮南龍里第22屆里長黃三豪，於去年當選後因涉賄選，由苗栗地院判決當選無效，補選作業於8月26日完成選出新任里長林容朱，但檢警調在補選期間查出有呂姓男子涉嫌替李姓里長候選人賄選，檢警調6日傳呂某及另19受賄選民到案，檢方聲請羈押，地院裁定以呂某以3萬元交保，杜姓選民由檢方諭令以2萬元交保，其餘選民則分別諭知限制住居或是請回。

檢方指出，苗栗縣後龍鎮南龍里去年9合1基層選舉，選出22屆里長黃三豪，但因黃某涉及賄選經苗栗地院判決當選無效確定，因而舉行補選，補選於8月26日舉行投票，由林容朱當選新任南龍里長。

在補選期間，苗栗地檢署檢察官蔡明峰指揮苗栗縣調站、苗栗縣警局竹南分局等，鎖定查辦呂姓男子涉嫌為里長補選李姓候選人李以每人現金新台幣1千元賄選，6日傳喚呂某以及涉有收受賄賂的選民共20人到案，並查扣賄款5萬2000元。

檢方訊後，認呂某涉嫌違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，且有與證人勾串之虞，檢方當庭逮捕並向苗栗地院聲請羈押禁見，經法院裁定以3萬元交保，另外，杜姓選民則由檢方諭令以2萬元交保候傳，其餘人等則由檢方分別諭知限制住居或請回。