衛福部長薛瑞元去年宣布，今年將擴大試辦全責照護，任內也將逐步落實住院看護納健保。民眾黨總統參選人柯文哲昨發表醫療政見，其一政見推動全責護理。今衛福部也釋出最新規劃，新年度的全責照護將從40家擴大到84家，床數為4414床，民眾每日自行負擔的費用將落在0~1050元。

住院整合照護，又稱全責照護，指病患住院期間不必自聘看護，由醫院聘雇、培訓與管理照服員予以照護。薛瑞元去年底接受本報專訪時表示，相較一對一照護，全責照護支出較少，民眾只需負擔3分之1的費用，照服員可同時照顧3、4人，去年已有40家醫院試辦。

衛福部在推動的第1年，共編列3億預算，核定40家醫院、2847床，今年則編列5.6億，共核定84家醫院、4414床。今年新增的醫院，在8月28日起開始收案。健保署醫務管理組組長劉林義表示，健保將支付750點照護輔佐人力費用給醫院，另民眾需自行負擔住院整合照護輔佐服務費，自付額由醫院決定，但至多只能收取1050元，部分醫院因人力充足，甚至會不要求民眾付費，因此民眾的負擔落在0~1050元間。

健保署長石崇良表示，今年1～6月間，住院整合照護已服務14萬人日，申報1.06億點，今年度試辦醫院公布核定後，預計將可服務更多民眾。民眾如有相關需求，可致電試辦醫院，如經醫院評估疾病照護狀況適合接受該服務，將由醫院主動說明並取得民眾同意後加入。