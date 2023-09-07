好萊塢男星湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的《不可能的任務》系列電影紅遍全球，1996年首部曲出現的第一代「湯女郎」、法國女演員艾曼紐琵雅（Emmanuelle Béart）也一炮而紅，而她的精靈般的美貌與空靈氣質令她收穫不少粉絲，豈料她近日卻自曝童年時曾遭受家族成員的性暴力，是亂倫受害者，消息震驚外界。

60 歲的艾曼紐琵雅執導了一部亂倫紀錄片《如此響亮的沉默》，她記錄四名亂倫倖存者（三女一男）的痛苦過往，並審視亂倫、兒童性虐待等社會問題，並呼籲外界關注。豈料，她在發表該片的記者會上，突然驚爆：「我原本不想曝光這些事，但看到這些受害者的勇敢，我覺得我也應該將這段過去說出來」。

艾曼紐琵雅表示，自己10到14歲間曾遭遇亂倫性暴力，一名家庭成員虐待了她四年，而她的父母和朋友卻沒有注意到，而最後被祖母救了出來，「如果我的祖母沒有介入，如果她沒有在我15歲時把我送上火車去和我父親住在一起，我不知道我是否還能活下去」

艾曼紐琵雅也進一步澄清，此人並非她的父親，但她無意揭露對方的身分，現在她已經從陰霾中走出，「你可以隨心所欲地奔跑、創造、成為一名母親、擁有一份出色的工作」

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