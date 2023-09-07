美國頗具影響力的共和黨籍眾議員蓋拉格主導的中國特別委員會，向來主張拜登政府在對華技術出口限制方面應該採取更強硬的立場。

中國科技業巨頭華為一款名為Mate 60 Pro的5G高階手機在上周低調開賣。根據網路上流傳的拆解影片，華為此款連網速度媲美蘋果iPhone 14的新機，採用的不是在美國出口禁令生效之前，華為全力拉貨所庫存的台積電晶片，而是中芯國際製造的晶片，這意味著這家中國最大晶圓代工廠可能已經突破了美國對中國科技業的封鎖。

環球時報前總編輯胡錫進讚揚華為新機是對美國的「一記重擊」，將極大地鼓舞中國的半導體產業，因為美國的制裁反倒逼出了更強大的華為。

蓋拉格周三在聲明中表示，如果沒有美國的技術，這種晶片可能無法生產，因此中芯國際可能已違反了美國商務部的《外國直接產品規範》（Foreign Direct Product Rule）。現在是時候終結美國對華為與中芯國際的所有技術出口，以表明任何藐視美國法律並破壞美國國家安全的公司都將與美國的技術隔絕。

美國以國安疑慮為由，在2019年5月將華為列入「實體清單」，中芯國際則在2020年12月被列入這個所謂的貿易黑名單。美方對兩家中國公司祭出的貿易限制亦包括《外國直接產品規範》，這表示全世界任何地方的所有公司都不得使用美國的工具與技術為華為製造晶片。

但路透社此前報導，華為和中芯國際的供應商已經獲得價值數十億美元的許可證向這兩家被列入貿易黑名單的公司出售美國的技術，且其中約90%的許可，是為了轉賣給中芯國際。

美國商務部負責出口管制的局處尚未回應媒體置評請求。