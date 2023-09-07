匯豐(台灣)人資長王松筠表示：「照顧員工的健康與福祉是匯豐集團重要的企業精神。在匯豐這個大家庭裡，我們極其重視同仁的身體健康，不僅鼓勵同仁每年安排健康檢查，從明年起，不論年齡、年資或職等，全部調升為每人一年享有新台幣1萬元的健檢額度，補助金額大幅領先同業。同時，匯豐每年提供員工半天有薪的健檢假，讓員工能安排全面完整的健康檢查，一起提升生活品質。」

此外，匯豐(台灣)致力於營造多元共融的企業文化，以實際行動支持所有同仁在每個人生階段的不同發展，成就幸福職場與溫馨家庭生活。以親職假 (Parental Leave) 相關福利為例，自今年9月1日起，匯豐(台灣)再度升級將產假由原本的16週大幅增加至20週，新增的4週產假可供女性同仁彈性運用–同仁可連續休滿20週產假；或是先休16週基本產假調養身心，享受和寶寶的親密時光，之後可在一年內彈性運用新增的4週產假，進行後續育兒相關的安排，逐步調整步調到恢復工作的最佳狀態。以收養方式迎接家庭新成員者，亦比照產假天數享有20週收養假，讓同仁們有更充裕的時間與小孩培養感情，享受成為父母的喜悅。

與此同時，陪產假與陪檢假由原本10天增加至28天，讓同仁在配偶/同居伴侶懷孕期間與生產後，可以陪伴另一半，並一起分擔更多育兒的責任。

匯豐也實施「彈性工作方案」，讓有需要的同仁可申請調整工作模式，更能兼顧工作與家庭，例如每週可選擇2~3天在家遠距工作，並可申請新台幣1萬元補助協助在家建置舒適的辦公環境。亦或可申請彈性工時，往前或往後調整正常工作時間，以避開交通尖峰，或方便接送小孩上下學。