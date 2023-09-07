新竹市長高虹安遭爆出入有百萬名車代步接送。（資料照,陳怡誠攝）

新竹市長高虹安遭爆出入有百萬名車代步接送，其中包含1輛保時捷，新竹市府則回應稱為節省市府資源，高虹安行程常請友人協助，各種價位車輛都有，不應用片面資訊惡意解讀。對此，媒體人鍾年晃指出，高市長原就有市府公務車，卻另租Alphard代步，需付租金；而借用友人保時捷跑行程，有可能讓市府政策遭「行車紀錄器有錄影及錄音」，例如高虹安在車上打電話給建設處長並提及敏感議題，萬一被身為建商老闆的車主透過錄音聽到，會發生什麼事？「這叫瓜田李下」。

民進黨新竹市議員楊玲宜日前在臉書發文披露，高虹安出入都有百萬名車代步接送，除了Alphard當公務車外，還有4輛私家車，也貼出其中1輛黑色保時捷的照片。對此，新竹市議員劉崇顯昨（6）日在政論節目《新台灣加油》中提到，由政府採購的公務車輛有預算上限，目前高虹安使用的是200萬、300萬以上的Alphard，不可能用直接採購的方式做為市府公務車使用，從竹市府解釋來看是租賃車的形式，所以可能類似用勞務採購的方式。劉崇顯質疑，竹市府稱很多車輪替使用是為節省資源，但竹市府原本就有Toyota Previa，且前任市長也是坐這台車跑公務行程，為何高虹安上任後，竹市府要去租賃Alphard當公務車。

同場鍾年晃也指出，以Alphard售價316萬來算，這台租賃車不帶司機一個月租金至少6萬，痛批竹市府為滿足高的個人舒適感，一個月至少多花6萬。鍾年晃提及，竹市府的公務車還沒8年不能汰換，高虹安無論是擺著不用或讓其他局處使用，卻一個月花至少6萬租Alphard，這叫節省公家資源？

鍾年晃認為，高虹安坐友人的車或許沒有違法，但仍存在2個問題。首先，鍾年晃指出，車子並非高虹安友人駕駛，而市長出門的標配包括駕駛、隨扈以及隨行秘書，當高虹安坐友人提供的車，車上只有司機跟她，隨扈跟秘書則再開一台車，這樣真的有節省公家資源嗎？此外，鍾年晃說每台行車紀錄器都有錄影及錄音功能，假設高虹安在車上打電話給建設處長，並提到香山都更要快點處理等事，而這台保時捷的車主又正好是建商老闆，鍾質疑「會發生什麼事？這叫瓜田李下」。鍾年晃強調，高在車上一定會接很多電話談公務，若剛好被行車紀錄器錄到，車主恐因此聽到談話內容。

鍾年晃直言，只有兩種人出門會不斷換不同的車，一種是情治人員因怕被跟監，要不斷換車製造斷點；另一種是黑道逃亡怕被跟監、被警察盯上，高虹安並非情治人員也不是黑道跑路，為什麼要不斷換車？鍾年晃呼籲高虹安從日本「遊玩」回來後，好好解釋一下。