參選總統後首次到花蓮的侯友宜，上午9時先到縣府拜訪縣長徐榛蔚，外界觀察徐榛蔚與夫婿立委傅崐萁是否挺侯？拜訪前徐榛蔚接受媒體訪問，她說，現在大家要團結在野黨力量，讓台灣更安定！

侯友宜今天到花蓮分別前往縣府、黨部以及議會藍黨團拜會。徐榛蔚在縣府門口迎接，率領縣政團隊與侯友宜交流，還特別請假接待，還有副議長徐雪玉在內的10多位國民黨籍及無黨縣議員到場。

花蓮為國民黨鐵票區，侯友宜也是提名參選總統後首次到花蓮拜會，因之前國民黨中常會，徐榛蔚、傅崐萁都未出席，引起外界關注是否挺侯？

拜會前，徐榛蔚受訪表示，為了國家的安定，還有願景，以及未來，她認為花蓮鄉親體會的最清楚，跟之前相比，飛機在空中盤旋飛行的機率、次數都多，誰能夠讓台灣安定，這就是我們最佳的選擇。

媒體問，會不會擔心議長挺柯，傅委員可能挺郭，會不會擔心花蓮挺侯力道不足？徐榛蔚說，現在大家最大的共識就是，團結所有在野黨的力量，讓台灣更安定，更繁榮。