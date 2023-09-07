副總統賴清德今出席「2023年台灣國際宗教自由峰會(TIRF)開幕典禮，會後親回被指萬里老家是違建一事表示，「我們家是工寮」；房子的存在，根本上是沒有違反區域計畫管制的要求，也沒有違不違建的問題。「門牌號碼（60年就存在）的存在就是證明」。

賴清德今天對於媒體喊話詢問老家一事，走向媒體回應指出，「我們家是礦工的工寮」，是在北部區域計劃進行建築管制，民國70年以前就存在， 老房子是他出生長大的地方，也在民國60年拿到門牌號。

他說，北部區域計劃進行是民國70年2月份；換句話說，房子的存在，根本上是沒有違反區域計畫管制的要求，也沒有違不違建的問題。

他說，至於新北市府曾在100年核發合法房子要點，是在100年10月份發布，他家的老房子年久失修，在民國92年至93年之間，媽媽跟兄弟就修建，也沒有違反新北市府的相關規定，「我們願意尊重新北市府調查 ，有需要配合改進都會配合」、「兩個時間點都很清楚」。

至於是否能證明？他說，門牌號碼就是證明，調航照圖也能看的出來，房子民國70年前就存在，新北市府給予他家的門牌號碼是在民國60年左右 ，也就是60年前就存在，北部區域計劃開始實施的日期就存在， 門牌號碼就是證明。

他強調，新北市府有資料可以看門牌號碼，日期是否在區域計畫開始實施之前或是調航照圖。

他強調，新北市府可以做這些事情就可以釐清疑慮，如果有需要配合各種提供資料，他們都願意（提供）；基本上當時是挖煤礦的時代，那排都是工寮，住的人都是工人，不是大家所想像的情況。

他重申，從兩個時間點去看可以知道有沒有合法，或是違章就很清楚。