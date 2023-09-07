「東協─中日韓」（10+3）峰會昨（6）日於印尼雅加達舉行，《日經亞洲》（Nikkei Asia）指出，日本首相岸田文雄與中國國務院總理李強就日本排放福島核廢水一事「互嗆」，岸田文雄尤其不滿北京禁止日本水產進口一事，批評中國「特立獨行」。

6日「東協─中日韓」（10+3）峰會登場前，日本首相岸田文雄與中國國務院總理李強進行短暫交談。

報導指出，岸田文雄昨日在「東協─中日韓」峰會上強調，根據國際原子能總署（International Atomic Energy Agency, IAEA）報告，核廢水很安全。

根據日本外務省發布的聲明稿，岸田說，基於所搜集到的數據，「從科學的觀點來看沒有問題」。

另據新華社報導，李強回應時指責日本排放「核汙染水」，他說日本排放，令人擔憂全球海洋生態，以及對健康及安全的影響，敦促日本「以負責任的方式處理」，並且「與鄰國充分商量」。

日本8月24日開始排放福島核處理水，中國大陸隨即宣布全面禁止日本水產進口。

日本於8月24日起排放福島核處理水，北京強烈譴責此舉，並且進一步宣布全面禁止日本水產品進口，報導指出，峰會上，岸田文雄尤其「不滿」北京對排放核廢水的激烈反應，痛批中國禁止水產是「特立獨行」。

報導也指出，峰會登場前，岸田文雄也與李強進行短暫交談，日本外務省指出，岸田在雙方交談中說明了日本的立場，這也是李強3月上任以來，兩人首度面對面對話。

印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）昨日表示，岸田文雄在另外一場東協與日本的峰會上說明福島核廢水一事。

《日經亞洲》報導，東協10國也表達理解日本的立場，勒特諾稍早表示，印尼將會與國際原子能總署合作，強調保持透明及持續監控的重要性。

新加坡3日表示，尚未從日本進口產品中發現受汙染的情形，重申政府將會持續監控；越南指出，核處理水的輻射程度可以忽略不計，同時不會影響越南周邊海域的捕魚活動；菲律賓表示不反對排放，他們「以科學、基於事實的角度」理解這起事件。