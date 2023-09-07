男星張雁名日前在社群上分享近況，表示自己因為智齒很深又壓迫到神經，所以到醫院進行全身麻醉的手術，術後出現下唇、下巴沒有知覺的情況，兩頰還非常腫，坦言近期處於很低壓的狀態。而他昨（6）日再更新回診狀況，醫生表示沒有確切的恢復期，「也有可能一輩子不會好」。

張雁名日前說明自己去做了手術，從照片可見他的雙頰腫脹，十分難受的模樣，他也表示自己的「下唇、下巴沒有知覺，吞嚥困難，喉嚨異常乾燥」，因此近期一直處於低壓的狀態，甚至不知道什麼時候才會好。

而他昨（6）日再更新一周後回診的狀況，確定開刀時的確有傷到神經，只能等傷口慢慢復原，「但醫生也說了沒有期限，有可能很快也有可能很漫長，也有極少數的人一輩子不會好了」，他坦言近期因為身體不適而影響到心理狀態，「還在適應這難熬的過渡期，希望不會太久……」

此外，他也透露「這段時間很常都是在睡夢中痛醒，已經忘記不知道吃了多少顆止痛藥」，就連吃東西也變得痛苦，有時摸著自己沒知覺得下巴時，都會有種很深的孤獨感，讓粉絲看了紛紛留言打氣：「加油好好休養，不要氣餒，很快就會好了」、「放寬心，一定會早日康復的」、「要有信心很快回復健康哦」。