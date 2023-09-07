周三泛歐Stoxx 600指數收盤跌2.6點或0.57%，為454.3點。

周三公布的資料顯示，德國七月工業訂單降幅超過預期，雖然航空部門的增長，拉回部分跌勢。

RBC資產管理分析師Thomas McGarrity指出，市場關注的是歐洲總體動能疲弱的前景，甚至在未來幾季出現輕微衰退。

歐洲的銀行股受衝擊最多，跌1.5%，觸及近八周新低。

個人及家庭用品股大跌2.2%，而金融服務股則下跌1.0%。

銀行股權重較重的義大利股市下跌1.5%，領跌其它歐洲股市。

業務較多面向中國的LVMH集團跌3.6%，創近八個月新低。歐洲的奢侈品股也跌3.0%。

貨幣市場期貨交易顯示，交易員目前認為，歐洲央行在9月14日政策會議上加息25基點的機率僅為32%。

人們普遍認為，聯準會本月稍晚時會將利率按兵不動，維持在5.25%至5.50%區間。

市場最近出現拋售，因為PMI調查顯示，德國服務業出現今年首見的收縮，法國的收縮程度也超過預期。

WH Smith下跌6.3%；該英國零售商表示，年度營收大增28%，但是未達近期上調的財測目標。

波蘭物流公司InPost升9.2%，此前該公司公布較高的季度核心獲利率。