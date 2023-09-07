周三泛歐Stoxx 600指數收盤跌2.6點或0.57%，為454.3點。
周三公布的資料顯示，德國七月工業訂單降幅超過預期，雖然航空部門的增長，拉回部分跌勢。
RBC資產管理分析師Thomas McGarrity指出，市場關注的是歐洲總體動能疲弱的前景，甚至在未來幾季出現輕微衰退。
歐洲的銀行股受衝擊最多，跌1.5%，觸及近八周新低。
個人及家庭用品股大跌2.2%，而金融服務股則下跌1.0%。
銀行股權重較重的義大利股市下跌1.5%，領跌其它歐洲股市。
業務較多面向中國的LVMH集團跌3.6%，創近八個月新低。歐洲的奢侈品股也跌3.0%。
貨幣市場期貨交易顯示，交易員目前認為，歐洲央行在9月14日政策會議上加息25基點的機率僅為32%。
人們普遍認為，聯準會本月稍晚時會將利率按兵不動，維持在5.25%至5.50%區間。
市場最近出現拋售，因為PMI調查顯示，德國服務業出現今年首見的收縮，法國的收縮程度也超過預期。
WH Smith下跌6.3%；該英國零售商表示，年度營收大增28%，但是未達近期上調的財測目標。
波蘭物流公司InPost升9.2%，此前該公司公布較高的季度核心獲利率。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。