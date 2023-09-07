高通與Mercedes-Benz集團(Mercedes-Benz AG)宣布，雙方將持續提供Mercedes-Benz廣為人知的數位豪華體驗。作為雙方持續技術合作的一部分，Snapdragon數位底盤解決方案將為全新2024年Mercedes-Benz E-Class轎車帶來最新的車內技術和功能。藉由新一代Snapdragon座艙和汽車連網平台，高通技術公司利用5G連接能力和雲端連接數位服務為所有車內乘客提供沉浸式、互動式且智慧的車內體驗。搭載Snapdragon數位底盤解決方案的車輛預計將於2024年初於美國上市。

除Mercedes-Benz外，高通也與JLR攜手合作，為JLR旗下品牌Range Rover、Defender、Discovery和Jaguar新一代車款帶來5G功能。JLR透過由高通技術公司打造的Snapdragon汽車5G數據機射頻系統，JLR可望能憑藉高效、無縫的連接能力，打造現代奢華的車內體驗。駕駛和乘客將可受惠於車外直接、低延遲的網路連線，同時享有車輛間及其周圍環境相互連接，以獲得更安全的駕駛體驗，並產生即時資料，為新的連網汽車服務提供資訊，實現更高層級的自主性。此次的技術合作建立在高通技術公司和JLR的長期合作關係，雙方均致力透過Snapdragon汽車平台為未來汽車提供最新功能。

高通也和BMW集團合作，雙方已將其技術合作擴展至駕駛輔助和自動駕駛技術以外的領域，並將Snapdragon數位底盤解決方案的最新成果應用於BMW集團的全新車型，為駕乘人員帶來更安全、更智慧且更豐富的體驗。藉由兩家公司在創新領域的專長，高通技術公司作為汽車製造商的系統解決方案提供商，正與BMW合作利用最新一代Snapdragon座艙平台支援BMW集團的全新車內體驗；同時利用支援5G連網的 Snapdragon汽車連網平台，為配備了「QuickSelect」功能的新一代BMW iDrive及全新第8.5代和第9代作業系統的車款帶來超快速且無縫的連網能力。