海葵登陸台東，打破4年來無颱風登陸台灣的紀錄，登陸點遭遇強風襲擊，位在知名景點三仙台的即時影像轉播驚人風雨，一度逾萬人湧入直播畫面，為死守崗位的「鏡頭君」吶喊加油，不料沒多久就斷訊了。觀光局東部海岸國家風景區管理處PO文，更新「鏡頭君」現況。

「儘管出動了大批人力，還是不夠我們完整修復幅員遼闊的轄區，因此，請容我們多花一些時間完成復原工作」。東管處指出，小野柳、加母子灣、水往上流、金樽、成功海濱公園、三仙台、都歷遊客中心，休園、休館至9月7日。

阿美族民俗中心、綠島朝日溫泉暫時休園，開園日期另行公布。其他區域性暫時封閉的景區，包括加路蘭、舊樟原橋、綠島小長城、綠島過山古道。台灣好行也停駛，待園區整修完畢再恢復。

當然東海岸的「鏡頭君」不只三仙台一個，東管處表示，經過幾天安頓、修整一番，等電力、網路恢復正常，「鏡頭君們」會回歸的！