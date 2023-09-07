美國國務卿布林肯正在訪問烏克蘭，此行是美國加強對烏國支持的一環，他今天與烏克蘭外交部長庫列巴短暫駐足基輔一間麥當勞，紀念這家速食龍頭在俄羅斯全面侵烏後重返烏國。

布林肯（Antony Blinken）正在烏克蘭進行為期2天的訪問，他是烏國6月初對俄羅斯展開反攻以來，首位訪烏的美國高官。

法新社報導，布林肯無預警出訪烏克蘭，稍早抵達首都基輔。這是莫斯科當局入侵烏克蘭期間，布林肯第4度出訪烏國。

布林肯說：「我想我是真的想要來點薯條。」

現場可以聽見庫列巴（Dmytro Kuleba）感謝布林肯「協助麥當勞（McDonald's）重返」烏克蘭；俄羅斯去年全面入侵烏克蘭後，幾間西方企業紛紛退出烏國。

庫列巴說：「我真的很感謝您讓它回來。」

布林肯稍早告訴烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，烏國反攻行動向東部和南部的俄軍推進之際，華府將會「最大程度地」支持烏克蘭。

俄羅斯去年2月入侵烏克蘭後，世界最大連鎖速食店麥當勞隨即於3月關閉在俄烏兩國的餐廳，去年9月又重新恢復烏克蘭幾間分店的營運。在俄羅斯方面，麥當勞則是全面撤出俄國市場，原本的餐廳則以全新的俄羅斯品牌，於去年6月恢復營業。

布林肯說，麥當勞渴望重返烏克蘭，布林肯和庫列巴想要快閃麥當勞來加以紀念。

布林肯說：「我們一直跟彼此說，下次我來基輔，應該把握機會順道過來。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1120907