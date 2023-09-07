23歲男子李佳修，去年酒後無照駕駛、競速狂飆撞死24歲王姓單親 父親，台北地方法院由國民法官參審後，日前依不能安全駕駛動力交 通工具致人於死罪判刑7年2月，可上訴。李酒駕肇事後，企圖奪取員警手上的配槍另遭起訴，台北地方法院依妨害公務執行罪，判處拘役50天，可易科罰金。可上訴。

李男去年11月13日晚間11時到隔天凌晨，先後在夜店與酒店喝酒後，呼氣酒精濃度高達每公升1.085毫克，喝得爛醉的李男 無照駕駛，行經行政院前的忠孝東路地下道時，追撞前車駕駛王男致死，員警到場李男竟拉扯員警，嗆員警「不敢開槍」，員警朝李男大 腿連開2槍制伏。

本案起訴後，成為北院首件國民法官參審案件，3名職業法官及6名 國民法官組合議庭審理後，判處7年2月徒刑。他另遭起訴妨害公務執行罪部分，北院審酌他因酒後未能控制情緒，率爾妨害執行職務之員警，藐視國家公權力，判處拘役50天。

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