苗栗縣泰安鄉觀霧地區大鹿林道東線5.2公里處發生嚴重坍方，目前仍在搶修中。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣泰安鄉觀霧地區，近期因蘇拉、海葵颱風連續來襲，8月29日發生大鹿林道東線東線5.2公里處，因大量山壁崩落，落石覆蓋林道約20餘公尺，阻斷交通，雪霸國家公園管理處觀霧管理站及保7總隊第5大隊觀霧小隊據報立即派員趕往救援，協助27名山友及自行車騎乘客脫困。

日前，2個颱風先前襲台，替雪霸國家公園觀霧地區帶來相當大雨量，據觀霧管理站7日上午報告，目前坍塌的5.2公里處是連續大坍方，目前搶修進度僅達5分之一，並且觀霧地區仍因持續大雨而影響搶修進度，坍方後段目前尚無法勘查。雪管處副處長陳俊山呼籲山友及自行車騎乘客注意安全，不要貿然通過坍塌路段。

保7總隊第5大隊是在8月29日接獲登山客報案，指出大鹿林道東線5.2公里處發生嚴重坍方，積石達3米以上，因為落石頁岩斷面鋒利如刃十分危險，多名騎乘腳踏車往返林道的登山客，被阻擋於坍方處，無法下山，請求協助。

苗栗縣泰安鄉觀霧地區大鹿林道東線5.2公里處發生嚴重坍方，多名山友及自行車騎乘客受困，由雪管處及保7員警協助脫困。（保75大隊隊提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣泰安鄉觀霧地區大鹿林道東線5.2公里處發生嚴重坍方，多名山友及自行車騎乘客受困，由雪管處及保7員警協助脫困。（保75大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣泰安鄉觀霧地區大鹿林道東線5.2公里處發生嚴重坍方，多名山友及自行車騎乘客受困，由雪管處及保7員警協助脫困。（保75大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

5大隊觀霧小隊員警與雪管處觀霧管理站人員立即前往救助，抵達現場時發現，岩石仍持續不斷掉落，員警依據平時經驗，趁落石減緩時，一邊警戒、一邊協助受困登山客包、車分離，快速將腳踏車抬過落石處，當日共協助7隊27人，以及20腳踏車通過坍方處，後由登山客自行騎走至登山口管制站，完成這趟危險的旅程，事後登山客特別來信感謝警方及國家公園管理處急難救助。

雪管處因應行政院山林開放政策，從去年5月20日起試辦開放「大鹿林道東線」騎乘腳踏自行車1年，開放腳踏自行車進出時段上午8時至下午17時，大鹿林道東線寬約3公尺、長約19公里，現況主要提供登大霸尖山的登山步道、林道健行、生態觀察等遊憩。第5大隊呼籲，民眾騎自行車進入大鹿林道東線前，務必審慎評估風險及自身的能力，建議以越野登山車較為適宜，行前應備妥安全帽、補胎工具、燈具、防風雨外套、個人安全裝備及糧食等，以應不時之需。