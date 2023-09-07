很多人一聽到癌症就很可怕，事實上延誤診斷與治療才是造成存活率低的關鍵。台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師戴定恩就舉泌尿道癌症為例，不管是膀胱癌、尿道癌、輸尿管癌等，只要早期發現，治療後5年存活率通常可達8成以上。他並指出，泌尿道癌症常見症狀，包括血尿、頻尿和尿急、尿道疼痛或灼熱感、腰部或下腹部疼痛、小便時感到疼痛或灼熱，尤其好發於65歲以上的長輩，若發現這些症狀，務必盡快就醫。

戴定恩在臉書專頁「熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業」發文介紹泌尿道癌症相關知識，他表示，其是指發生在泌尿系統內不同部位的癌症，包括膀胱、腎臟、尿道和輸尿管，通常起源於泌尿道內的上皮細胞。

戴定恩接著指出，泌尿道癌症常見症狀包括血尿、頻尿和尿急、尿道疼痛或灼熱感、腰部或下腹部疼痛、小便時感到疼痛或灼熱等。他說，雖然不是有這些症狀就代表一定罹癌，但為值得注意的警訊，若發現有異常，務必盡快就醫檢查。

至於導致泌尿道癌症的原因有哪些？戴定恩提到，包括吸菸和使用菸草製品、長期暴露於化學物質、慢性膀胱感染或發炎、長時間使用膀胱導尿管、長期尿道發炎等，由於年長者較容易有泌尿道問題，所以許多泌尿道癌症患者都是65歲以上的長輩。

關於泌尿道癌症的診斷和治療方式，戴定恩說明，診斷方式通常包括尿液分析和尿道細胞學檢查、影像學檢查、組織切片等。治療方法則取決於癌症的部位和進展程度，包括手術切除、化療、放射線治療和免疫療法。

最後，戴定恩提醒，面對癌症最重要的第一步就是不要害怕，以泌尿道癌症來說，除非發現時已經是末期，不然早期發現的患者，治療後5年存活率通常可達到8成以上。

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