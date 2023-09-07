●高盛大宗商品研究部出具報告指出，沙烏地阿拉伯和俄羅斯延長其自願減供的行動，使原油價格預測面臨看漲風險，布蘭特期油油在明年跳漲至每桶107美元的可能性升高。

●美國貿易代表戴琪宣布，逾352項中國進口商品以及77項新冠相關產品類別的301關稅豁免期，由9月30日到期延後到12月31日。

●波士頓聯準銀行總裁科林斯（Susan Collins）表示，在評估政策方面，聯準會需要耐心並謹慎行事，但她也表示通膨要回落至2%目標仍有長路要走，視數據而定，可能有理由進一步收緊政策。

●聯準會《褐皮書》指出近幾周來美國經濟「溫和」增長、就業成長「減弱」，且美國大部分地區的通膨放緩。

●美國供應管理協會（ISM）公布，8月非製造業指數為54.5，高於7月份的52.7和市場預期的52.5，並創下今年2月來新高。服務業投入價格指數亦升至58.9。

●標普全球（S&P Global）公布，美國8月服務業採購經理人指數（PMI）終值為50.5，低於市場預期和初值（均為51）。綜合PMI終值為50.2，低於市場預期和初值（均為50.4）。

●美國服務業數據意外強勁，使通膨仍然頑強而聯準會可能再度升息的預期升高，周三美元指數尾盤漲0.1%，報104.84，盤中一度升至105.03，創下6個月新高。美國10年期指標公債殖利上漲3個基點，報4.298%。過去三個交易日來，該債息約上漲21個基點，創下近一個月來最大的三日漲幅。

●周三紐約期油收漲85美分或0.98%，報每桶87.54美元。倫敦布蘭特期油收漲56美分或0.62%，報每桶90.6美元。沙烏地阿拉伯與俄羅斯宣布其自願額外減供的措施延至年底、ISM非製造業指數超出市場預期，顯示美國經濟仍然穩健，以及市場預期美國周四公布的官方原油庫存將進一步減少，均有利於油價表現。

●受美元和美國債息上揚影響，以及技術性賣壓湧現，周三紐約期金收跌8.4美元或0.4%，報每盎司1944.2美元。