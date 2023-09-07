FIRST YANKEE STADIUM HOME RUN FOR JASSON DOMINGUEZ pic.twitter.com/dPBuFbScL7 — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) September 7, 2023

Jasson Dominguez has joined Mickey Mantle as the only Yankees age 20 or younger to ever hit three home runs in a five game span



Dominguez has done it in his first five career games



(h/t @ktsharp) pic.twitter.com/urDhXz9Rbs — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) September 7, 2023

洋基球迷總算親眼見證20歲大物「火星人」多明格茲（Jasson Dominguez）的兇猛砲火，7日對陣老虎，多明格茲敲出他在洋基球場的首轟，幫助洋基4比3擊退老虎，拿下5連勝。

自從升上大聯盟以來，多明格茲始終穩坐中心棒次，可見洋基對他的期待之高。7日主場交手老虎，多明格茲首打席迎接無人出局、一二壘有人的好機會，敲出內野滾地球帶有推進效果，但後面兩棒接連遭到解決，洋基痛失搶分機會。

3局下多明格茲擔任首名打者，老虎先發投手布瑞斯基（Beau Brieske）連續2顆變速球提前墜地，想以速球搶回好球數卻被多明格茲逮個正著，揮出右外野方向全壘打，洋基2比1超前。4局下賈吉（Aaron Judge）二壘安打、多明格茲延續攻勢，敲出本場第2安，再由托瑞斯（Gleyber Torres）打回分數，洋基再添1分。

多明格茲是近年愈來愈少見的「左右開弓」型打者，面對老虎左投霍頓（Tyler Holton）打出站在右打區的首安，寫下大聯盟生涯首次3安猛打賞演出。洋基最終4比3趕走老虎，多明格茲4打數敲出3安，有1分打點，成為自隊上傳奇球星米奇曼托（Mickey Mantle）後，首位在大聯盟生涯前5場比賽敲出3轟的20歲以下球員，若移出年齡條件，上一位在大聯盟生涯前5場比賽敲3轟的洋基球員為鄧肯（Shelley Duncan）。