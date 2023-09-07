金曲歌后艾怡良於7月擔任第三十四屆金曲獎「最佳單曲作曲人」的頒獎嘉賓，卻把得獎名單上評審團主席陳建騏的簽名，看成入圍者陳建瑋，導致對方感言才說一半便被請下台，播出後掀起軒然大波，她後續開直播痛哭道歉。對此，身為當晚司儀的「豆子」（賀正邦）還原事件始末，自責表示如果自己不雞婆，爭議就不會發生。

今年7月艾怡良在金曲獎頒獎出大包，不慎把最佳單曲製作人的獎項頒給陳建瑋，但其實獲獎人是嘟嘟跟周己敦，導致陳建瑋感言說了一半，艾怡良才衝出來告知陳建瑋並道歉，成為本屆金曲獎的最大烏龍，雖然陳建瑋事後表示並未放在心上，並說：「有入圍就很開心」，但許多網友仍砲轟艾怡良。

當時擔任司儀的資深媒體人豆子日前現身小S（徐熙娣）節目《小姐不熙娣》，重談艾怡良在金曲獎頒錯獎內幕，首先提到司儀會事前收到得獎理由方便順稿，不過不會寫上得獎人名字，看過入圍影片的他對入圍者有些微印象，因此當聽見艾怡良喊出「救我」時，他隨即回應「瑋」，豆子表示因為聽到艾怡良說了「陳建」，就直覺想到剛剛入圍影片有「瑋」，那叫她說「瑋」應該沒錯吧，豈料之後鬧出烏龍。

因此，當時觀眾誤以為是艾怡良的錯，令小S不禁大翻白眼直呼：「要療傷的人應該是艾怡良吧！」而豆子也愧疚如果自己不雞婆，「會不會頂多就是艾怡良多尷尬一下而已，這件事情就不會發生了」，而至今豆子仍在自責，「過了一個多月，但我就覺得很難放過自己。」