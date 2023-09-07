上季NBA冠軍隊金塊前鋒麥克波特(小波特)7日上午現身基隆市安樂高中體育館，除了舉辦座談會勉勵現場來自安樂高中、銘傳國中、武崙國中、建德國中等校隊球員，更親自下場教導球員籃球基本動作，他也在開始前展現外線準度，甚至上演灌籃，讓現場驚呼連連。

「我想籃球是團隊運動，每個人在球隊的角色或定位都不同，包含運球、投籃、傳球等等工作，但最重要的，還是如何幫助球隊贏球，所以每個人都有各自不同的貢獻，只是要如何替團隊帶來幫助與贏球，」小波特說，「我想大家都可以做到的。」

提到打球與學業兼顧的重要性，小波特表示，打球無法知道自己可以打多久，但唸書是一輩子的事情，對大家的未來也很重要，所以必須好好兼顧，「只是籃球是我的夢想，為了達到今天的成就，我犧牲很多東西與時間，才有辦法走到這一天。」

小波特也告訴現場球員，有著堅定信仰有多麼重要，「我想壞事情發生都有原因，每當我碰上逆境，像是我過去碰過3次嚴重背傷，我都會憑藉我的信仰，告訴自己別失去信心，更藉由逆境訓練自己成為更強大的人，生命就是一種訓練，也是一種課題。」

不過小波特也被現場學生提問差點問倒，因為有人問他，喬丹與詹姆斯誰是史上最強(GOAT)？小波特想了一下才回答，「喬丹應該是我知道最強的球員吧！」他最後也沒忘記感謝這次有機會來台訪問，「這是我首次來到亞洲，也充分感受到這裡的熱情。」