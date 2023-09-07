「2023世界客家博覽會」於8月11日至10月15日在桃園盛大舉辦，以「天光日个客家」為展覽主題，主要展區位在桃園青埔機場捷運A17-A19站廊帶，並設置「世界館」與「臺灣館」兩個主要展館。「世界館」主題為「在地與多元」，述說世界客家族群如何融合當地文化，展現出多元的樣貌；「臺灣館」則是以「扎根與共榮：有客當靚」為題，傳遞客家族群在臺灣的適應與貢獻，以及當代客家的生活型態。此外，也有許多表演活動、地景藝術裝置和「好客農市」、「桃客饗樂」及「串客派對」等特色市集，等著民眾來發掘體驗！

「玩fun飯」主持人布丁來到「2023世界客家博覽會」，要帶著大家一同體驗客家文化的魅力！這次有2大主題展館，分別是「世界館」與「臺灣館」。「世界館」展場的設計概念是以「光」作為核心，也呼應博覽會主題「天光日个客家」。展覽分為4大展區「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」、「攜手前行」，策展團隊費盡心思彙集全球8大地區、20個國家的客家足跡，甚至蒐集22位客家名人的故事，講述客家人離鄉到世界各地，融合在地並發展其獨特文化。

其中，「序曲」是不容錯過的裝置藝術之一，由直徑5公尺、360度的大型球形動態投影而成，亦是目前全臺最大的球形投影裝置。透過動態投影動畫述說客家族群離鄉背井，如何與當地文化融合、轉變，發展出獨特的客家文化。

展覽以「天光日个客家」為主題，在「世界客家」展區，可以看到映射在浮空穹頂的燈光效果。(中時新聞網攝)

「臺灣館」則是以「扎根與共榮：有客當靚」為題，主題展區以3大不同主題「適應臺灣」、「豐富臺灣」、「共享臺灣」，呈現臺灣客家人在不同時代的改變與努力。藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；從「豐富臺灣」展現客家族群，對自身到臺灣的貢獻與影響；在「共享臺灣」集結當代客家族群的自信與創意。「臺灣館」邀請全臺14個縣市共同參展，展示全臺各地的客家族群脈絡，共構出縣市展區的豐富樣貌，讓民眾看見臺灣客家的精神與活力。

「臺灣館」邀請全臺14個縣市共同參展，以「適應臺灣」、「豐富臺灣」、「共享臺灣」為3大展區主題。(中時新聞網攝)

「2023世界客家博覽會」運用新穎方式與年輕世代交流、與全球多元的客家文化進行對話，將臺灣客家置於全球客家網絡核心，連結全球與未來，讓臺灣變成「新客家文化」的中心，如此珍貴的紀實非常值得蒞臨參觀！(桃園市政府廣告)