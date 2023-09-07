郭泓志（中）、范逸臣日前接受鄭偉柏（左）專訪。（MOMOTV 75台提供）

范逸臣、郭泓志日前上MOMOTV《TALK一杯》，分享拍電影《我最愛的笨男人》時的趣事，特別是和兄弟們相處的經歷讓他們都印象深刻。

范逸臣、姚淳耀及郭泓志在《我最愛的笨男人》中飾演從小一起長大的3人，在黑幫中展現的兄弟情誼。為了演得更真實，他們有一起去賭場、角頭等地做田調，范逸臣分享第一次去角頭時，大家都正襟危坐，緊張得什麼都不敢做。

後來有一次跟著去唱歌，在放鬆的氣氛下，開始有兄弟開口：「范哥，其實我是你的歌迷，你可不可以唱一個什麼歌。」范逸臣因此唱了很多歌，甚至還直播唱給對方老婆聽。自此之後，范逸臣感受到他們也有跟一般人一樣的地方，再遇到他們來客串時，心裡就沒有那麼緊張了。

泓志在片中飾演大哥，他在裡面帶領的小弟其實都是真正的角頭，郭泓志分享：「我出去的時候就是要走在前面，感覺是他們的大哥。」但他笑稱只要導演一喊卡，他就立刻回頭對他們說：「大哥抱歉抱歉，謝謝你們配合，有踏到你的腳嗎？」

談到被隊友或長輩特別照顧的深刻故事，范逸臣剛從歌手轉演員時，第一次拍戲太緊張，狂忘詞頻頻NG，讓大前輩林在培在現場一直等，范逸臣更緊張了，那場戲因此拍得很久，後來林在培把他拉到一旁說：「小范你就不要想那麼多，你就先放鬆，把你的那些台詞記好，不要去想旁邊的人怎麼樣。」范逸臣感性說有這樣的前輩在現場提點、安慰，他才能夠度過那場戲。

郭泓志回憶之前出國打球的期間，美國人沒有習慣過生日，但郭泓志生日那天，有隊友特地去百貨公司買蛋糕，祝他生日快樂，令他備感窩心，「在小聯盟大家都沒有錢，他還有心思去記到說我今天生日，買一個小蛋糕給我，那時候是還滿感動的。」而且手不舒服時，即使語言不通，對方還會幫自己按摩，那種革命情感至今仍記憶猶存。