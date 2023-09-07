中國人壽暑期實習計畫，讓學子提早體驗壽險產業實務運作，實習生大讚收獲滿滿。今年更首度規劃，表現優異者優先獲取中國人壽YouLead的面試機會，提早「卡位」爭取加入中壽的機會，與中壽共同朝成為最受信賴的保險公司的目標邁進。

中壽暑期實習計畫，工作項目涵蓋：策略規劃分析、商品規劃與設計、客服流程效率提升等專案，為培育新世代的壽險專業人才，由資深同仁擔任暑期實習生的專屬導師，陪練傳授經驗；規劃專業課程，讓實習生親身參與業務專案實作，讓所學與實務結合，累積社會經驗，拓展職場競爭力；安排志工服務，鼓勵實習生參與社會公益，培養同理心，感受中壽「愛與關懷」的企業精神。此外，暑期實習期間表現優異者，將獲得YouLead面試機會，未來有機會能「直升」儲備幹部，開啟新世代進入壽險業的第一步。

在近兩個月的深度學習專業課程與體驗職場文化，實習生對未來的職涯方向更清楚認識。實習生小潔表示，壽險業注重創新，更強調細節，在參與重要會議及大型專案過程中，能就近觀察學習到高階主管洞察及剖析問題的能力，以及策略思維與溝通決斷力。實習生小舫指出，這段期間接觸到財務面、業務面及異業合作的實務運作，是課堂上學不到的，而前輩對專業知識都不藏私，專屬導師期許她把前輩身上的經驗都學走，轉化成為自己的洞察力。志工服務向來是中壽實習生每年的重頭戲之一，實習生Joanna表示，中壽講求協同合作，這次的志工活動就是由實習生們共同規劃，到偏鄉進行節能減碳宣導，來自不同部門的大家，透過溝通、討論及分工合作，設計出許多寓教於樂小遊戲，在孩子的笑聲中傳遞永續理念。

中壽積極推動「ABCDE」五大策略，帶來嶄新、有溫度的保險體驗，豐富客戶幸福人生。中壽持續展現壽險的人本價值，擁抱創新和人才，以創業家精神和協同合作推動人才培育計畫，提供多元優質且具發展空間的工作機會，打造完善的人才供應鏈，期盼成為求職者首選的雇主，以及最受信賴的保險公司。