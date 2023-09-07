繼7月派遣代表團參加北韓「戰勝節」（韓戰《停戰協定》簽署日）的閱兵式，大陸將再派團出席北韓建政75週年慶。北韓官媒指出，本次將由大陸副總理劉國中率團前往。

朝中社7日報導，大陸國務院副總理劉國中將率團訪問北韓，出席北韓建政75週年紀念日（九九節）活動。

朝中社指出，應朝鮮勞動黨中央委員會和北韓政府的邀請，以中共中央政治局委員、大陸國務院副總理劉國中為團長的中國大陸黨政代表團將訪問北韓，參加北韓建國75週年慶典。

韓聯社報導，中國大陸代表團可能會出席北韓慶祝建政75週年閱兵式等活動。北韓建政70週年之際，國家主席習近平特別代表、全國人大常委會委員長栗戰書曾率團參加活動，與此相比，今年訪問團的級別有所降低。

但也有觀點認為，以科技官員出身的經濟專家、副總理劉國中訪問北韓為契機，雙方可能會就經濟合作開展討論。劉國中曾任吉林省省長，在中國大陸東北地區擁有豐富的工作經驗。

韓國世宗研究所統一戰略研究室室長鄭成長表示，比起在經濟領域影響力不大的栗戰書，劉國中此訪更有利於中國大陸和北韓就擴大經濟合作開展討論，也有利於北韓要求中方提供經濟援助，可見兩國選擇了「重利輕名」。

此外，預計俄羅斯也將派團參加北韓建政75週年活動。中國大陸和俄羅斯曾於今年7月27日派遣代表團參加北韓慶祝所謂「戰勝節」70週年的閱兵式。韓聯社稱，「預計此次將再次擺出朝中俄抱團的姿態」。