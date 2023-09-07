連鎖速食餐廳麥當勞受大人小孩歡迎，有民眾最近發現，麥當勞的招牌「麥克雞塊」口感變了，吃起來皮變超級硬，許多網友都有同感「沒有以前好吃」，甚至有網友直言「以前家裡的狗超愛，現在連咬都不咬」；對此麥當勞證實，去年開始依照全球規範調整麥克雞塊配方，今年7月已完成改版。

一名網友日前在批踢踢發文詢問「麥當勞的雞塊有變嗎？」他認為最近幾次吃都不像以前的味道，和他一起用餐的朋友也覺得味道變了。

另有網友在《Dcard》表示，最近吃麥當勞雞塊，發現「皮和肉黏在一起」，不像以前「皮蓬蓬的」。

許多鄉民都有同感，「原來不是我覺得而已，真的皮變很硬」、「前幾天吃覺得皮有點怪」、「雞塊的筋還是什麼軟組織，每一塊都有超煩」、「麥當勞雞塊那個筋讓我很崩潰」、「真的，以前6塊不夠吃，現在是還剩幾塊好痛苦！」甚至有網友表示，「真的不行！以前我家狗超愛，現在聞一聞，連咬都不咬。」

根據《NOWnews今日新聞》報導，麥當勞證實依照全球產品規範，微幅調整麥克鷄塊配方，從去年開始初步調整，今年7月完成。