受惠於NB客戶需求增溫，且伺服器領域佈局開始見到成果，加上蘋果新機拉貨啟動，優群8月合併營收上衝至3.27億元，月增27.52%，年增64.3%，創下單月歷史新高，累計前8月合併營收為18.92億元，年增7.13%。

隨著伺服器新產品出貨放量，優群預估，今年Long DIMM營收可望年成長2倍，營收佔比可望從去年的約5%到6%躍升至15%到20%，由於DDR 5的ASP高，可望成為優群下半年業績成長的重要推手。

在NB方面，DDR5轉換潮啟動，優群搭配筆電用SO-DIMM產品轉換至DDR5也持續攀升，亦可望挹注優群下半年業績。

優群總經理劉興義表示，第3季會比第2季雙位數成長，下半年營收及毛利率都會比上半年好，全年將力拚營收年增兩位數。

兆利近幾年將產品重心放在柔性折疊屏幕樞紐，受惠於大陸智慧型手機品牌廠折疊式手機拉貨啟動，兆利8月合併營收攀升至8.71億元，月增6.92%，年增43.95%，為111年1月以來單月新高，累計前8月合併營收為49.77億元，年增3.93%。

大陸智慧型手機品牌廠折疊手機銷售攀升，推升折疊手機佔兆利今年上半年營收比重近30%，已成為公司營運成長主要動能，兆利預估，下半年折疊手機產品佔營收比重有望靠近50%，全年折疊手機營收佔比可望上看40%。

兆利表示，第3季營運會比第2季好，下半年會比上半年好，今年營收會比去年好，至於獲利，由於去年匯兌貢獻明顯，能否超越去年有待觀察。