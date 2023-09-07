●蘋果周三股價大跌3.6%，創下一個月來最大單日跌幅。除了受到升息預期影響之外，《華爾街日報》援引知情人士報導，北京當局已經下令中央政府官員不得在工作中使用蘋果iPhone與其他外國品牌手機，也不得帶進辦公室。報導指出，這項命令是最近幾周發布的，但尚不清楚其發布的範圍有多大。此舉可能威脅蘋果手機在中國高階手機市場的領先優勢。中國貢獻蘋果約19%的總營收，是其主要市場之一。此外，歐盟的《數位服務法》（DMA）將Alphabet旗下谷歌搜尋、蘋果App Store和亞馬遜Marketplace等22種服務納入監管，此外歐盟亦已啟動調查，以評估蘋果iPad作業系統是否應納入監管。

●洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）下挫4.8%，該美國武器製造商下修F-35全年交機目標，稱供應商L3Harris Technologies方面的延宕連帶影響了升級版F-35的開發。

●「迷因股」電子遊戲零售商GameStop周三盤後漲逾5%，扭轉了稍早前的收跌2.50%。該公司第二財季（截至7月29日）營收年增2%，為11.6億美元，高於市場預期的11.4億美元。淨損280萬美元，經調整後每股虧損3美分，遠少於市場預估的每股虧損14美分。