全球電動車市場競爭激烈，大陸比亞迪的表現備受全球關注，瑞銀證券日前發布拆解比亞迪海豹的報告，發現比亞迪有約75%的零件都是自有，比特斯拉、大眾等車廠還要高，另外海豹的整體成本比同級的Model 3還要低15%左右，可說是比亞迪超越特斯拉的關鍵。

綜合外媒報導，瑞銀報告指出，海豹具有成本競爭力，這一項競爭力不光是在大陸生產而已，還有垂直整合的優勢，整體成本比在上海生產的Model 3低15%，甚至比歐洲生產的大眾汽車同級車型低35%左右。

海豹有75%的零件都是比亞迪自產，比大陸、美國生產的特斯拉及歐洲生產的大眾汽車還要高，瑞銀也預估，大陸裝配廠的市佔率將在2030年達到33%，影響最大的是歐洲廠商，且傳統裝配廠的市佔率也會從81%下滑至58%，燃油車領域將出現大幅萎縮。

報導也提到，大陸電動車市場逐漸被比亞迪、特斯拉及廣汽埃安3大集團瓜分，市佔率已經來到5成。比亞迪今年繳出突破性的銷售佳績，上半年全球銷售119.1萬輛排名第一，領先特斯拉的88.9萬輛。