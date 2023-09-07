美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天突訪烏克蘭，宣布將提供10億美元援助。就在同日，烏東城市市中心遭遇俄軍襲擊，造成至少17人死亡，歐盟譴責蓄意攻擊平民屬戰爭罪。

綜合法新與路透社報導，布林肯與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面時，重申華府支持基輔為解放烏南與烏東領土所進行的作戰行動。

他跟澤倫斯基說：「美國決意持續與你們並肩前行。總統拜登（Joe Biden）請我前來強烈重申我方支持。我們看到反攻行動目前正取得重要進展，這非常、非常振奮人心。」

布林肯在隨後舉行的記者會上宣布，美國將祭出新一輪、約10億美元（約新台幣322.5億元）的援助方案，其中包括6億6550萬美元的軍事與民間安全援助，將進一步為反攻行動挹注動能。

此外，美國國防部今天也宣布向烏克蘭提供價值高達1億7500萬美元的新安全援助方案，包括可自艾布蘭戰車（Abrams Tank）發射的貧鈾彈，這是美國首度向基輔運送這種備受爭議的穿甲彈。

五角大廈表示，此次軍援還包括反裝甲系統、戰術空中導航系統，並額外提供「高機動性多管火箭系統」（High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS，簡稱海馬士）彈藥。

這筆價值1億7500萬美元的軍援是布林肯在基輔宣布總額逾10億美元援助的一部分，其中也包括超過6億6550萬美元的軍事與民間安全援助，以及對烏克蘭防空系統等領域的數以百萬計美元支援。

在布林肯訪問基輔的這天，俄軍對烏東頓內茨克（Donetsk）地區、擁有近7萬人口的康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）市中心發動襲擊，這是數週以來最致命的攻擊之一。

這場攻擊引發國際社會譴責，西方國家指控俄羅斯犯下「戰爭罪」，澤倫斯基稱這場攻擊既蓄意且「令人髮指」。

澤倫斯基說：「世界上仍與俄羅斯打交道的人，都是在忽視這種現實狀況。罪大惡極、厚顏無恥的邪惡，極其不人道。」

他接著指控俄軍蓄意鎖定平民為目標，並稱遇襲現場附近「完全沒有」任何軍事單位。

歐洲聯盟（EU）譴責此次攻擊，也譴責俄軍「逐步擴大」對「平民目標」的襲擊，並稱上述攻擊近幾週已造成數百人死傷。歐盟在聲明中也提到，「蓄意攻擊平民屬戰爭罪」。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，這起事件凸顯了「持續支持烏克蘭人捍衛國土的重要性」。（譯者：張曉雯/核稿：張茗喧）1120907