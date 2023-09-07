印尼度假勝地峇里島最近傳出電梯墜谷的慘劇，位於烏布鎮（Ubud）的阿育泰拉渡假村（Ayuterra Resort），5名員工搭乘電梯時，未料鋼索突然斷裂，導致5人高速墜落慘死。而事後渡假村提出每人近台幣13萬元的賠償金，希望能換取家屬不提告。

綜合外媒報導，這起意外發生在1日下午，5名客房服務人員當時帶著清潔工具，搭乘連接渡假村上部與底層設施的電梯，沒想到爬升過程中，支撐鋼索突然斷裂，導致整座電梯失控墜入100公尺深的山谷中，車上2人當場慘死、遺體嚴重變形，另外3人則在送醫後宣告不治。

video capture of the elevator falling, Ubud Bali pic.twitter.com/T0TD0RSkaE — Doge van java (@Dogevanjava) September 5, 2023

Five killed at popular resort in Bali after elevator crashes https://t.co/mTdqfRYNh1 pic.twitter.com/l3mlfjYZGO — Daily Mail Online (@MailOnline) September 6, 2023

人也在現場的一名廚師表示，5名同事進入電梯後，沒多久就傳出淒厲尖叫聲，伴隨著巨大的撞擊聲響，他趕緊前往查看並撥打求救電話，卻已來不及挽回悲劇。

警方初步研判，可能是因為鋼索不夠堅固，加上事發當時安全裝置失靈，才導致發生這起意外。報導指出，這座電梯平時用來載送員工和房客，透明設計讓乘客可以飽覽山谷風光，在社群平台上相當知名。也由於去年11月才通過安檢，因此警方還將進一步調查失事原因，並追究飯店為何沒有設置第2道安全機制。

據悉這5名員工的年齡分別介於19到24歲之間，正值青春年華卻意外喪生，飯店已承諾負責喪葬費用，另一方面也提出給付每位員工4000美元賠償金（約新台幣12萬8千元），換取家屬不提告。對此，其中一名罹難員工的叔叔表示願意接受，「畢竟就算打官司，我們的孩子也不會回來。」「我們相信因果報應，如果雇主有疏失，他們終究會得到懲罰。」