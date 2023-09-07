美國職業籃球聯賽（NBA）大咖球星訪台，台美職籃總冠軍進行交流！中國信託銀行贊助「2023 CTBC MPJ Taiwan Tour」，邀請NBA 2022-2023賽季總冠軍丹佛金塊隊（Denver Nuggets）小前鋒小波特（Michael Porter Jr.）訪台，小波特6日赴T1聯盟2022-2023賽季總冠軍「新北中信特攻籃球隊」練習球場交流訓練菜單，並和中國信託銀行贊助的兩支「愛傳球」國中籃球社團分享NBA奪冠歷程；中國信託反毒教育基金會董事長辜仲諒更親自到場送上印有背號1號及「PORTER JR.」的中信特攻球衣，邀請小波特成為中國信託反毒大使。

中信銀行贊助「2023 CTBC MPJ Taiwan Tour」， NBA球星小波特（右）今日與中信特攻交流，由中信反毒教育基金會董事長辜仲諒（左）送上印有背號1號及「PORTER JR.」的中信特攻球衣，小波特亦回贈簽名球。／中信銀行提供

小波特出身籃球世家，從小展現極高籃球天賦，高中時曾被評選為五星高中生，後來陷入傷痛低潮，歷經三次背部手術仍堅持不懈努力站回頂尖球員行列。2022-2023 NBA季後賽小波特共出賽20場，以全場平均攻下13.4分、8.1個籃板，助球隊贏得隊史47年來首座NBA總冠軍。小波特將一切歸功於信仰，透露訪臺行程將聚焦公益，希望自己的信仰及故事能影響更多人。辜仲諒董事長表示，做為一名NBA球星，小波特為人隨和、謙虛，樂於分享自身經驗，這對孩子來說非常難得，同時他認同中信特攻以反毒做為核心理念，成為中國信託反毒大使，更是意義非凡。

NBA球星小波特親和力十足，會後與中信反毒教育基金會董事長辜仲諒、中信特攻球員熱情自拍。／中信銀行提供

小波特訪台首站不藏私，與中信特攻球員分享NBA總冠軍訓練菜單，以及自己如何強化與團隊的合作默契，和小波特同隊的中信特攻魏嘉豪難掩興奮表示，「第一次和NBA球星鬥牛，很想看他表演。」更指出小波特練習時即很關心球員表現，親和力十足。總教練李逸驊表示，小波特傳球、投籃技巧都讓球員獲益良多，更以鬥牛賽實際演練，「四對四過程中，小波特完整傳承經驗，跳投、切入被封阻、拋板之後，再灌籃，都是球員應該學習的技巧。」

除了職籃交流，中信銀行特別邀請「愛傳球」公益專案贊助的新北市平溪國中、桃園市楊梅國中秀才分校籃球社共60名學生，和小波特近距離互動，現場大玩籃球版的鬼抓人遊戲，十分熱烈。

NBA球星小波特首度訪臺，首戰赴中信特攻練習球場與中信特攻球員交流訓練菜單，並和中信銀行贊助的兩支「愛傳球」國中籃球社團分享NBA奪冠歷程。／中信銀行提供

「愛傳球」為中信銀行2022年啟動的公益專案，攜手前職籃選手及專業籃球教練，協助2所國中成立籃球社團，透過籃球課程及反毒教育，建立孩子的生活目標並提升自信心。平溪國中籃球社趙姓學生激動表示，沒想到竟然能與NBA球星一起遊戲，這是一輩子難忘的回憶，小波特輕鬆寫意的球技更令人印象深刻，未來會更認真練球、邁向籃球夢。楊梅國中秀才分校謝恩則興奮不已，玩遊戲時甚至「玩到自首，我願意被他抓」，希望與球星近距離接觸，並直呼「小波特的球技太強了」，不論是外線、快攻還是急停跳投，有太多可學習之處，謝恩期許自己更精進，未來能進入高中籃球聯賽（High School Basketball League, HBL）的強隊。小波特表示，為了追逐夢想，他做了很多訓練、也犧牲了很多，他勉勵這群喜愛籃球的孩子勇敢追夢，無論是運球還是投籃，多多練習、鍛鍊自己。

中國信託長期聚焦慈善、體育、反毒、教育及藝文五大公益面向，小波特此行也特別拍攝短影片力挺中國信託藉由籃球運動推廣反毒教育的用心。想親眼目睹NBA球星還有機會，小波特預計9月9日前往台中市洲際棒球場為中信兄弟棒球隊開球，「中國信託Home Run Taiwan」Instagram官方粉絲頁也將抽出一支今年報名中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽的幸運球隊，邀請全隊20人前往台中市洲際棒球場看球並與小波特互動交流，讓世界最高職業籃球殿堂經驗，在台灣留下更多影響力。

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