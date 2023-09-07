學習歷程檔案攸關升大學，技高學生如何記錄學習成果？教育部技職司委託清華大學社會所「未來議起來」團隊，編撰「技高課程學習成果呈現建議2023」手冊，彙整出「寫作大補帖」及手冊實際教戰，幫助技高生更理解如何記錄並呈現自己的學習成果，

清大社會所「未來議起來」團隊編撰的「技高課程學習成果呈現建議2023」手冊，前半部匯集15個技高專業群科的群科中心和技專教授專業意見，讓學生更深刻地理解如何呈現自己的學習成果；後半部整理7個寫作心法並搭配技高學生的作品，設計「寫作大補帖」章節，為同學、教師和家長提供實質內容的寶貴指引。

技專校院招生專業化總辦公室執行長陳素芬表示，製作學習歷程檔案不只是為了升學，對未來就業及履歷準備也都有幫助，學習歷程檔案對找工作或爭取各種機會都是重要的，同學們在紀錄整理學習的過程可培養與訓練統整能力，就算是在職場，申請升遷或是計畫，亦需要系統性呈現自我經歷優勢。

「未來議起來」計畫主持人、清華大學社會所副教授林祐聖指出，手冊透過實際案例，整理寫作原則給與學生寫作建議，引導寫出自己的故事。像是，針對抽象的「反思心得」，手冊建議學生不要只停留在「學到很多」或是心情抒發；可思考「如果重來一次，還能怎麼做？」並具體說明學習經驗。

未來議起來計畫協同主持人、動力機械群科中心執行秘書龍智毫表示，寫作沒有標準答案，但重點要讓讀者了解。技職學生動手實作能力強，「反思心得」部分，有想法且能文字化邏輯呈現，或是傳達具體明確的重點，更能讓教授感受重點。因此透過手冊「寫作大補帖」章節的許多實際案例，提供學生寫作參考。