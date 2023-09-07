立委廖國棟因涉國會史上最大宗立委集體貪瀆案，一審遭重判8年6月，由於他的限制出境將於9月14日屆滿，他日前到台灣高等法院出庭應訊，說自己不會串供及逃亡，他因糖尿病引發一種難以治癒的疾病也須配合療程，請求法官不要對他境管，但合議庭裁定9月15日起延長限制出境、出海8月。可抗告。

檢方指控，太流公司董事長李恒隆，涉嫌透過白手套郭克銘等人行賄立委蘇震清、陳超明、廖國棟、徐永明等，以《公司法》修法或舉辦公聽會，施壓經濟部撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO百貨經營權；李在2012年找蘇震清向經濟部施壓，但蘇卻不斷開口要錢。

一審台北地方法院審結後，廖國棟遭重判8年6月，他提上訴辯稱，是辦公室主任假借名義收賄，否認犯罪，全案目前二審高院審理中。

廖說，他高齡且長期患有心律不整、糖尿病、筋膜炎、腎臟功能不全等宿疾，需在熟悉病情之醫院長期治療，若非國內健保制度，難認足以提供完整之醫療支持，且他近日經醫師診斷確定罹患目前醫療技術難以治癒之疾病，已經開始進行各項療程。

他表示，面對此類重大疾病，必須接受完整且妥適之醫療照護，更不可能逃亡海外，承受顛沛流離之躲藏生活，他無犯罪嫌疑重大之情，不應延長限制被告出境出海。

高院認為，廖雖否認犯行，但本案有相關人證、通訊監察譯文、通訊軟體對話紀錄、監視器畫面及帳冊資料在卷可佐，堪認他犯罪嫌疑重大，且他身為立法委員，堪認有豐富之人脈、資源及相當資力，無法排除逃亡海外之可能 ，裁定9月15日起延長限制出境、出海8月。