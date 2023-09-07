藝人哈孝遠的姐姐哈平遠，近日在節目踢爆某位形象陽光的男演員私下超渣，不但偷吃3個女友，還把人家肚子搞大就消失，結果被女方具有社會背景的爸爸逼出面，不得不下跪道歉，最後消失在螢光幕。

哈平遠在節目《11點熱吵店》表示，她有個女生朋友長得高䠷、漂亮，家世背景顯赫，具有社會方面的地位，大學快畢業前交了帥氣的演員男友，對方的形象陽光、活潑開朗又正直，對她很貼心，兩人以結婚前提交往。

想不到才交往2、3個月，哈平遠的女生友人發現懷孕，該男演員卻搞消失，後來女方動用爸爸「社會上的力量」逼男演員現身，對方出面後才發現哈平遠的女生友人竟是小四，原來男演員沒什麼背景，靠結交有錢、有家庭背景的女友獲得幫助與資源，一口氣劈腿3女。

哈平遠再爆驚人的內幕，「這個女生（朋友）也不是第一個懷孕的，他（男演員）都是跟女生說以結婚為前提，那男生只要嘴甜一點，其實就騙到了，但當女孩子認真要結婚或懷孕的時候，他就不見了。」主持人沈玉琳、Melody好奇男演員有無受到懲罰？哈平遠透露，聽說該男演員被逼出面後，當著女方的爸爸面前下跪道歉，感情不了了之，男演員也消失在螢光幕前，星途全毀。