凱基證券領先業界採用容器化微服務架構，結合IBM的先進技術打造全新核心系統之開放式平台，成為證券業首家推動核心系統數位轉型的業者；新平台將能夠提高系統的運行速度，縮短新業務相關技術開發時間、靈活應對市場變化，快速回應消費者需求，推出以客戶為中心的新產品及服務，實現最佳化客戶體驗。

凱基證券亞太區資訊長黃榮林表示，透過這次的數位轉型，希望核心系統能夠進化如高鐵般速度，實現創新、快速且良好的服務。並採用領域驅動設計方式及模組化微服務應用系統等現代化資訊技術，實現彈性擴充，快速回應市場需求，提供更具創新的產品服務，也為客戶創造良好的端到端體驗，逹成快、準、穩、創新及安全的證券和財富管理服務。

多數金融機構的核心系統於營運多年後，隨著時間的推移，系統的架構變得越來越複雜，皆將面臨系統維護、修復及人員承接等問題；新平台採用混合雲和多雲策略，充分利用公共雲和私有雲功能，靈活因應未來需求，並搭配導入DevOps軟體開發架構及工具，實現軟體持續整合及部署流程自動化，不僅提升系統服務品質，同時達到人才培育、新技能養成與提升員工能力。

凱基證券資訊部主管李淑英表示，近年凱基證券持續推動長期數位轉型實施藍圖計畫，面對數位與金融環境變動快速，廣泛招募數位人才，提升核心競爭力、加速轉型腳步，提高其風險管理和合規性能力，確保客戶證券交易安全及體驗，並引領業界變革，驅動證券業邁向創新和數位化的未來，同時落實集團「數位躍升」、「顧客導向」、「卓越雇主」等策略，專注於客戶體驗，創造更好的平台體驗。

今年凱基證券更獲頒「數位時代FCA創新商務獎」肯定，未來將持續強化數位科技的實力，以雲端和數據技術來提高效率和創新能力，實現數位轉型並逹成資訊技術現代化的目標，保持數位發展領域的領先地位。