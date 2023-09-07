上下班尖峰時間，台北捷運總是擠滿搭車旅客，一名男子今早搭中和新蘆線感覺特別擠，擁擠得程度像日本東京地鐵，貼文曝光，通勤族也認為中和新蘆線班次不如其他支線密集，才會導致班班爆滿，但事實上尖峰時段的中和新蘆線班距和其他支線一樣約6分鐘、重疊區間約3分鐘。

原PO今（7）日於PTT八卦板指出，今早搭中和新蘆線見車廂塞爆，不少人硬擠上車，擁擠程度讓他聯想日本東京地鐵，他並抱怨之前北捷冷氣不涼，現在又塞到爆，「等了一班車還是上不了車，到底該怎麼上班？」

貼文上線，多數網友也有同感，表示中和新蘆線真的特別擠，「＋1今天中和新蘆線特別爆」、「中和新蘆線就是班次不夠密集」、「中和新蘆線每天早上都跟印度火車差不多擠」。

根據北捷官網，捷運列車在尖峰時間，除文湖線班距是2至4分鐘、松山新店線約4至6分、板南線龍山寺站往昆陽方向8時至9時平均班距約2分15秒外，其他支線如中和新蘆線、板南線、淡水信義線的班距皆是6分鐘，其中中和新蘆線和板南線在尖峰時刻會有重疊區間車，班距約3分鐘。