一名60歲男子確診罹患胃癌，癌細胞除了塞滿整個胃，且已侵蝕橫結腸等處，導致他無法進食、排便，當時醫師預估他只剩2個月壽命。然而，就在各科積極治療下，加上他堅強的求生意志，各個症狀逐漸好轉，半年後，他可以自行進食、排便，1年後竟然還可以晨跑，連醫師都相當驚訝。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在其臉書粉專表示，上述男子之前在照胃鏡時，被發現胃癌已經塞滿整個胃，且癌細胞還侵蝕到胰臟頭、橫結腸，導致男子完全吃不下、肚子很脹，又無法解便，且有黃疸現象。當時內科會診外科，尋求解決之道。

陳榮堅表示，他一看到男子時，發現男子的肚子很脹，只能先做胃造廔、人工肛門減壓。但家屬很積極，且男子的求生意志堅強，因此做完減壓後，即轉至放射腫瘤科，進行光子的治療照射。至於黃疸部分，則請放射科用電腦斷層的資訊，將塞住的膽汁引流出來。「當時男子的病況真的很嚴重，推測只剩2個月的壽命，後續可能採行安寧療法。

然而，在各科合作下，男子竟然可以自行排便，且其他症狀也都逐漸好轉，因此男子與家人尋求更積極的治療，血液腫瘤科就為男子進行全身性化療。陳榮堅表示，在治療半年後，男子竟然可以自行進食、解便，所以人工肛門、胃造廔全都可以移除，且癌指數降到接近正常範圍。1年後，男子還可以去公園晨跑，目前仍持續門診追蹤。

陳榮堅坦言，雖然男子的胃癌仍存在，但好像已經可與男子和平共存，事實上，醫師也無法解釋這神奇的變化，但他常覺得當白袍脫下來後大家都只是人，無法知道上天的安排，無法用科學知識解釋一個人的壽命。