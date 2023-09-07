據英國《經濟學人》智庫（EIU）公布2023年第二季經商環境排名，越南被評為過去3年經商環境改善度最高的國家，整體排名上升達12位，加上越南經濟穩定成長、各項自貿協定和便利投資條件，長期吸引外商投資青睞。

台中銀指出，目前越南全境約有14個區域性台灣商會，加上未加入商會的台商，概估約4000餘家。在越南外人直接投資（FDI）累計金額排名中，台灣為第四大國家，台中銀設立據點雖較其他台資銀行晚，仍重視越南市場，盼擴大參與當地市場成長發展。

台中銀表示，該行一向配合政府新南向政策，過去深耕發展馬來西亞市場，既有的納閩分行更是不畏新冠肺炎疫情影響，陸續增設北馬的檳城及東馬的亞庇行銷服務處，為首家在該地區布局的台資銀行，扮演力挺大馬華商及台商發展的堅實後盾角色。

同時，台中銀也積極將觸角伸向越南，隨著新設胡志明市代表人辦事處開業，目前加計馬來西亞納閩分行及3地行銷服務處，在東協地區計已設有5處據點，有助於掌握當地金融資訊及潛在商機，為台商前進東協提供完善的金融服務。

台中銀開業70年，自地區性金融機構起家，至今發展成準國際性商業銀行，70年來與顧客及企業間保持著緊密服務夥伴關係。展望後市，台中銀將持續伴隨台商海外發展腳步，以新南向政策及適合拓展海外據點的國家為目標，致力邁向百年企業、樹立新里程碑。