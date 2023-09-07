民俗月到來，8月北台灣預售屋推案量約450億元，8月完工釋出的新成屋戶數將近3百戶，較上月小幅增加，不過仍沒有單一案量逾15億元以上由於部分中小規模建案相繼結案，8月北台灣線上待售住宅建案數微幅下滑，新建案平均議價率則未出現明顯變化。
成采錡說明，相對於7月市場來人、成交組數因指標新案銷售表現亮眼而成長，8月市場在新指標案數量較少、周末多雨天等因素影響下，接待中心來客量減少，進一步影響成交表現。
但如果跟預售屋推案量水準差不多的6月比較，8月來人、成交組數指標分數未有落差，顯示北台灣新建案市況表現還算平穩。
分區域觀察8月新建案市場，北市市況呈現個案表現，線上推案較多的新北林口、桃園龜山等地，聚客效應仍明顯，市況表現穩定處於北台灣前段班。
考慮預售屋限制換約實施前出現的預售屋上車潮，稍微減輕北台灣新建案市場賣壓，以及低總價產品銷況穩定下，各地持續出現產品坪數小、總價門檻較低，但單價偏高的「低總高單價」建案，進一步推升區段行情，接下來要看到新建案房價下修，機會可說是越來越渺茫了積電楠梓園區等科技大廠建設，8月營收穩健前進。
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