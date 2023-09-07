台灣車市前8月總銷售量達31.26萬輛，年增13.37%。其中TOYOTA銷售量達8萬2720輛，年增1.8%；LEXUS銷售量達2萬2281輛，年增71.2%，合計銷售量10萬5001輛，年增11%，市占率33.6%。和泰車評估2023年度銷售量，預估台灣汽車市場銷售量達46萬輛，年增6.98%。車市正面因素有政府多項老車汰舊換新購車補助、疫情管制鬆綁下民間消費強勁，各車廠區缺車狀況趨緩且待交車數高。負面因素則包含台灣經濟成長減緩、汽車供應鏈尚未完全恢復。
和泰車表示，目前TOYOTA缺車約2萬輛，Town ace缺車約9000輛，Rav4缺2000輛，Alpha拿到3500張訂單。LEXUS則缺車約3500輛。和泰集團年度販售目標提高至17萬台，年增12.7%。其中，TOYOTA販售目標13萬台，年增4.8%；LEXUS販售目標3萬台，年增55.2%；HINO販售目標1萬台，年增33.5%。
隨著銷售數量攀升、轉投資獲利改善，且無防疫險理賠損失影響，法人預估，今年度營收將成長雙位數，毛利率、營業利益顯著成長，年獲利轉虧為盈，EPS目標達四個股本。2024年營運方面，以目前公司在手訂單評估，預估整體營運動能仍持續向上，不過考量LEXUS今年上半年配車大增，交車基期已墊高，明年營運成長動能預估將相對緩和。
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