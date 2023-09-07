和泰車(2207)受惠國內車市需求仍強勁，在手訂單亦滿盈，且已甩開防疫險理賠影響，和泰車今年營運重回正常軌道，今明年營運動能向上。法人將投資建議從中立調升至買進，但目標價從805元下修至770元。外資近期操作偏空，亦連三天賣超，使得股價700元關卡有壓，周四和泰車開高翻黑小跌，近3個月股價已跌19.23%。